Blomster og billedkunst i Huset i Faxe Ladeplads

Tina Jensen vil komme som frivillig instruktør, så har du lyst til at komme og høre Blomstermaleren fortælle lidt om sit malerliv og se, hvordan hun starter på et blomstermaleri, møder man bare oo medbringende lærred, maling og pensler. Tina vil vise, hvordan man maler solsikker og komme med tip og ideer.

Tina Jensen startede allerede med at male og tegne blomster, da hun var 12 år. Interessen for at male fik hun hos en kunstner-familie, som hun tit besøgte som barn. I 70'erne malede hun på porcelæn og sidenhen begyndte hun med akvarel pga. akvarelmalingens lethed. Tina maler i dag med akrylmaling, som hun har gjort siden 2008.

Tina Jensen har en dejlig have, som også er hendes store interesse. Her er der alverdens forskellige blomster, så hun har altid en model lige ved hånden. Tina har deltaget i mange forskellige kurser, og har også udstillet i diverse kunstforeninger og på kunstmesser rundt omkring i Danmark.

Det koster 50 kr. incl kaffe/the, at deltage i denne workshop og du behøver ikke at være medlem af malergruppen for at deltage. Det er måske en god ide at komme i god tid, siger Janne E. fra malegruppen.