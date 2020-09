Bilvask og løb i Haslev hjælper heksebørn i Nigeria

Land of Hope er en non-profit organisation, der kæmper for børns rettigheder i Nigeria. De redder uskyldige børn, der anklages for at være hekse, fra udstødelse, tortur og død.

Med omsorg, beskyttelse og uddannelse for børnene og oplysning til deres lokalsamfund, bygger de fundamentet for en fremtid, hvor børn bliver rustet til at udvikle sig som selvstændige, aktive og sociale individer, der bidrager positivt til lokalsamfundets udvikling. Organisationen drives af nordjyden Anja Ringgren Lovén, som efter 3 måneder som observatør for Folkekirkens Nødhjælp i Malawi, solgte alle sine ejendele i Danmark for at forfølge drømmen om at hjælpe Heksebørnene i Nigeria.