Billedmager besøger malegruppen i HUSET40

Lis Løvdahl Floding Hansen har malet og tegnet siden hun var barn. Hun kom ind på Den Kongelige Porcelænsfabriks da hun var 19 år, og har siden arbejdet og eksperimenteret med billedkunst. Lis maler både med akryl og olie, og har altid malet dyr. Under hendes uddannelse, fik hun et frikort af Den kongelige Porcelænsfabrik, til at gå i Zoologisk have for at tegne og male. Lis har blandt andet fået nogle af hendes tegninger godkendt af Disney, som bla. er blevet brugt i Løvernes Konge, og i andre af Disney film. Hun har også farvelagt tegneserie, Rune T. Kiddes gendigtning af H. C. Andersens, da hun arbejdede som illustrator. Lis Løvdahl er begyndt at male billeder med et tvist, hvor dyr og menneske er i dialog med hinanden. Ideerne får hun fra eventyr og sange. Hun eksperimenterer også med at ætse små billeder på bladmessing og kobber, og kan slet ikke lade være med at udforske nye ideer og materialer.