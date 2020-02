Den rejsende Højskole på Lindersvold har bygget bistadet

Bier i undervisningen på Lindersvold

Haslev-Faxe Posten - 19. februar 2020

Lindersvold: I forbindelse med etableringen af Centret for Planetbeskyttelse på Lindersvold blev der for nylig taget et nyt skridt.

Det går nemlig godt fremad med produktionen af frugt og grøntsager, men på skolecentret har de besluttet at de også ønsker at have bistader med honningproduktion i skolehaven.

Derfor gik Klimaaktivistholdet på Den Rejsende Højskole i gang med at bygge et bistade, som har et vindue, så eleverne har mulighed for at følge med i biernes arbejde og derved lære om dem.

For nylig var der indvielse. Elever og lærere fra Højskolen, STU-afdelingen og fremtidsklassen på Heldagsskolen mødtes i Caféen, for at fejre begivenheden med taler og kage, nemlig ,,bistik" efter tysk opskrift. En af STU eleverne havde bagt kagen til lejligheden.

Under talerne var der også lejlighed til at formidle viden om hvor meget insekternes levevilkår er truet pga. menneskelig aktivitet og hvilken betydning insekterne har for floraen.

- Vi glæder os til næste etape, når den første bifamilie flytter ind og lærere og elever skal på kursus i biavl. Der var allerede en af eleverne på mellemtrinet, der meldte sig til dette, fortæller Alexander Benesch, lærer på Lindersvold.