Se billedserie Ingrid og Simon Simonsen på den store vinmark

Besøg vingården Tuemosegård i Skuderløse

Haslev-Faxe Posten - 17. september 2019 kl. 10:59 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Åben Vingård: Lørdag den 21. september holder ,,Foreningen Dansk Vin" åbne vingårde rundt om i landet - og et at stederne er Tuemosegård, der ligger på Broksøvej 80 lige uden for Skuderløse.

Her inviterer ejerne Ingrid og Simon Simonsen til åben vingård mellem kl. 13 og 16 - og kl. 13.15, 14.15 og 15.15 er der guidede ture rundt på vinmarkerne, hvor den ene - og største - blev etableret i 2012, og den lille vinmark på 0,4 hektar med 1000 vinstokke, blev etableret i år.

Den store vinmark ligger på en sydvendt skråning med smuk udsigt udover Holmegård Mose, mens den lille nyanlagte vinmark ligger på nordsiden af gården, ud mod Broksøvej.

På den lille vinmark kan man ikke se druer, for de bliver nemlig fjernet, så det eneste planterne skal koncentrere sig over er at få skabt et godt rodnet. Først om fire år vil Ingrid og Simon høste druer her.

Omvendt er det på den store vinmark. Her har man høstet druer i flere år - både grønne og blå druer, der har givet rigtig gode og tørre hvidvine, rosévine, rødvine og mousserende vine.

Al vinen fra Tuemosegård sælges direkte fra vingården. Oprindeligt tænkte Ingrid og Simon Simonsen, at de også skulle sælge vin gennem butikker, men interessen for at købe direkte fra vingården, har vist sig at være så stor, at tanken om at sælge til butikker blev skrinlagt.

Pesticider og kunstgødning, nej tak

Sidst år var et rigtig godt vinår. Varmen var god for vinstokkene, der intet har imod en meget tør sommer. Deres rødder kan gå helt ned i 20 meters dybde for at hente vand, fortæller Simon.

I år ser det ikke så godt ud. Varme og masser af regn, har betydet at nogle vinstokke er blevet ramt af Vinskimmel - også kaldet falsk meldug. Det kan man sprøjte mod med pesticider, men det vil Ingrid og Simon Simonsen ikke bruge på deres marker - og i øvrigt heller ikke kunstgødning.

Så derfor bliver udbyttet på fire af de 12 rækker på den store vinmark, lidt mindre i år end sidste år - så nu skal de lægge hovederne i blød, for at finde ud af hvordan man fremadrettet undgår vinskimmel.

En løsning kan være mere luft til vinstokkene, men med mere luft risikerer man også at vinstokkene kommer til at ,,fryse" og så bliver udbyttet heller ikke så stort - så det handler om at finde den rette balance.

Men druer er der altså på vinstokkene, og dem der er tegner godt, og lige nu ser det ud til at vinen skal plukkes i begyndelsen af oktober måned.

I forbindelse med Åben Vingård er der, som nævnt, guidede ture tre gange i løbet af eftermiddagen, og bagefter kan man komme indenfor og smage på de forskellige vine der er produceret på Tuemosegård - og selvfølgelig også købe vinene.

Det er ikke kun i forbindelse med Åben Vingård, man kan besøge Tuemosegård. Året igennem er grupper særdeles velkomne til rundvisning og foredrag om vinene.

Man kan læse mere om den lokale vingård på tuemosegaard.dk