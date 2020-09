Benny fra Olsen Banden styrer jubilæumskøen

I dagens anledning er der tilbud på jordbærtærter ud over det sædvanlige. Den første i køen skal kun betale 1 krone for Mesterbagerens berømte jordbærtærte. Nr. 2 i køen betaler 2 kroner, nr. 3 betaler 3 kr. og så fremdeles indtil den sidste i køen, der må ryste op med 75 kr.

Man må derfor regne med en lang kø ved Mesterbageren - og sådan en kø skal der jo holdes styr på, ikke mindst i disse Coronatider. Derfor har Brian Hansen allieret sig med ingen ringere end Benny fra Olsen Banden. Han kommer og sørger for at der er orden på køen - så det bliver sikkert både festligt og efter alle kunstens regler.

Selv om bagerfaget har udviklet sig meget gennem de seneste 25 år, har Brian altid holdt fast ved de gode gamle traditioner, der betyder ordentligt brød og kager, uden at glemme at følge med tiden, og lave de ting som kunderne efterspørger.

At Mesterbagerens kagebord er noget ud over det sædvanlige, er rygtedes langt ud over kommunegrænsen - så nu leveres der kageborde over hele Sjælland.