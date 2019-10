Se billedserie Silke (t.v) og Josefine fortæller om deres genbrugsby

Bæredygtighed i Kongsted

Haslev-Faxe Posten - 15. oktober 2019

Kongsted: I uge 41 har eleverne på Møllevangskolen i Kongsted ved Rønnede haft emneuge med fokus på De 17 verdensmål.

De 17 verdensmål blev vedtaget i 2015 af FN, og forpligter FN's 193 medlemslande til frem mod 2030 bl.a. helt at afskaffe fattigdom og sult i verden, reducere uligheder, sikre god uddannelse og bedre sundhed til alle, anstændige jobs og mere bæredygtig økonomisk vækst.

De 320 elever på Møllevangskolen har virkelig arbejdet i dybden med emnet i løbet af ugen, og det hele kulminerede med et Åbent Hus-arrangement på skolen torsdag aften med udstillinger og skønsang.

Eleverne har kunnet arbejde på forskellige værksteder på kryds og tværs af klasserne helt uden om det normale skema.

- Det er fantastisk at se, hvordan eleverne arbejder på sådanne projekter, fortæller Angelica Larsen, der er lærer for det mindste klassetrin på skolen.

- Elever, der til dagligt har svært ved at koncentrere sig, går pludselig i gang med arbejdet helt af sig selv om morgenen. De kan slet ikke være i deres kroppe for begejstring, fortæller Angelica lige så begejstret.

Fredsduer og isbjørne

Josefine fra 4.A har i ugens løb været på to forskellige værksteder. Her har hun bl.a. lavet fredsduer af både trylledejg og jern.

- Det var rigtig sjovt at prøve at skære i jern, fortæller Josefine.

Sammen med Silke, der også går i 4.A har hun også været med til at bygge byer ud af genbrugsmaterialer. De har brugt alt fra pap til ledninger, og de to piger fortæller ivrigt og levende om det, de har lavet. Det er tydeligt at høre, at de virkelig har gjort sig nogle tanker om genbrug og bæredygtighed, og har lært rigtig meget i løbet af ugen.

Rafael fra 2.X havde også haft en god uge. Han har bygget biler på legetøjsværkstedet, hvor man også har gjort brug af genbrugsting. Derudover har han lavet vindmøller, renset vand og lært en masse om klimaforandringer. Det har også fået ham til at gøre sig nogle tanker om fremtiden.

- Hvis isen smelter, bliver isbjørnene til brune bjørne, fortæller han alvorligt.

Opbakning fra forældre og lokale supermarkeder

De mange materialer, der er brugt i løbet af ugen er dels kommet fra forældrene, dels fra forskellige sponsorer.

- Når vi sætter sådan et projekt i gang, er det så dejligt at se den opbakning, der kommer fra forældrene. Flere har op til ugen henvendt sig og spurgt, hvad vi manglede, og har derefter været ude at købe farin, majs, feta eller hvad det nu kunne være, vi havde brug for. Vi har også modtaget store mængder genbrugsmateriale, som vi havde efterlyst til forskellige værksteder, og man må sige, at hvis der er et sted, man kan snakke om bæredygtighed, så er det i Kongsted, siger Angelica Larsen.

Meny og Rema1000 i Rønnede har derudover sponsoreret en del madvarer bl.a. tomater, avokadoer, fennikel, nødder og konserves-fisk, som er blevet brugt på madværkstedet. Her har Insektprotein.dk også været inde over, for man kommer nok ikke uden om at inddrage insekter i madlavningen, når man snakker bæredygtighed og føde nok til alle i fremtiden.

Således var det torsdag muligt at få en smagsprøve på ristede larver og købe muffins og cookies lavet på buffaloorme-mel. Til interesserede kan det oplyses at larver smager lidt som ristede nødder, og i den ristede tilstand er knasende og sprøde. Et godt bud på den fremtidige fredagsguf...

De 17 Verdensmål

1. Afskaf fattigdom

2. Stop sult

3. Sundhed og trivsel

4. Kvalitetsuddannelse

5. Ligestiling mellem kønnene

6. Rent vand og sanitet

7. Bæredygtig energi

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

9. Industri, innovation og infrastruktur

10. Mindre ulighed

11. Bæredygtige byer og lokalsamfund

12. Ansvarligt forbrug og produktion

13. Klima-indsats

14. Livet i havet

15. Livet på land

16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner

17. Partnerskaber for handling