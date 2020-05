Bestyrelsen for B&W Live. Bagerst Niels Steen Jørgensen (tv) og Joakim Rønnow. Forrest fra venstre: Henrik Søgaard, Henrik ?Holme? Holmegaard og Günther Celler. Foto: Ole L.P. Provins TV

B&W i Haslev vækkes af sin Tornerosesøvn

Haslev-Faxe Posten - 12. maj 2020 kl. 15:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Haslev: At vække gamle B&W i Haslev af sin tornerosesøvn har været Henrik ,,Holme" Holmegaards ønskedrøm igennem mange år.

Og nu øjnede han chancen for at virkeliggøre drømmen. B&W LIVE skal genopstå - ikke som diskotek, men som et lokalt, og med tiden gerne som regionalt spillested.

Holme købte bygningen, som i tidernes morgen var et hotel med navnet Axelhus, og siden nok mest kendt som Diskotek Black and White, hvor mange unge mennesker fra nær og fjern havde det sjovt hver lørdag aften.

Initiativtageren Holme var godt klar over, at den store opgave krævede kapital, men mest af alt ildsjæle som kunne noget på specielle områder. Først og fremmest skal den gamle bygning renoveres, så den er klar til udlejning. Her i konstruktionsfasen har Holme fået tilsagn om rådgivning fra Henrik Søgaard, Joakim Rønnow, Günther Celler og Niels Steen Jørgensen.

Der dannes en forening, som er nonprofit og hvor et eventuelt overskud går til opbygningen af spillestedet B&W LIVE og lokalt socialt arbejde.

Venneforening etableres

Så snart restriktionerne tillader større forsamlinger oprettes der B&W LIVE Venneforeningen og der indkaldes til en stiftende generalforsamling.

Der er brug for mange frivillige hænder på alle felter, så derfor åbnes der for, at de frivillige kan komme til. Det gøres hos Günther Celler, som er tovholder for koordineringen af den frivillige indsats på telefon 2234 9743 eller på E-mail gceller@godmail.dk mærket med B&W frivillig.

Man binder sig ikke for noget, men giver blot tilkende, at man er interesseret i at være med. Hvor lidt eller hvor meget aftales derefter. Alle tilmeldte vil få løbende orientering om gennem ,,Sidste Nyt fra B&W LIVE" via E-mail, samt indkaldelse til Venneforeningens stiftende generalforsamling.

Der ligger meget arbejde forude, men Hollme er fortrøstningsfuld og har tillid til, at B&W LIVE nok skal blive et lokalt spillested.