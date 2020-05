Se billedserie Tidligere formand Anthony Facchin og nuværende formand Anne Andreassen på boardwalken

BAT - tre små bysamfund med stor aktivitet

Haslev-Faxe Posten - 06. maj 2020

BAT: Selv om man er lille, kan man godt udrette store ting. Eller måske netop fordi der er tale om små samfund, kan der ske store ting. Det er BAT - Bonderød, Alslev og Tågerup i den østlige del af kommunen et godt eksempel på.

Her har beboerforeningen BAT været særdeles aktive i rigtig mange år, og sat mange ting i gang til gavn og glæde for beboerne i de tre små byer.

For 20 år siden kæmpede foreningen mod opførelse af vindmøller ved Alslev. En kamp de vandt, men alligevel en kamp der efterfølgende måtte udkæmpes endnu et par gange, men nu ser det ud til, at projekter om opførelse af vindmøller i området endegyldigt er skrinlagt.

Efterfølgende har BAT været aktive omkring forskellige former for energioptimeringer og mere miljøvenlige opvarmningsformer blandt andet i samarbejde med Faxe Kommune og Det grønne Hus.

BAT har også været med til at lave en kogræsserforening, ligesom foreningen har plantet blomster, blandt andet ved byskiltene i de tre byer - og de blomster har man nu kunnet nyde hvert forår lige siden.

Det giver et godt indtryk, og en pæn velkomst når man kommer til en af byerne. Og for at gøre byerne endnu pænere har man også lavet fælles oprydningsdage - altså hvor man fjerner affald langs vejene, ligesom gadekær er blevet forskønnet.

For et par år siden startede beboerforeningen med en forskønnelse af det store gadekær i Alslev. Der blev fældet træer, stensætningen blev repareret og den ene nedkørsel til gadekæret blev genetableret.

I gamle dage var det jo sådan at man kørte hestevognene ned i gadekæret, blandt andet for at vedligeholde hjulene. Træet måtte jo ikke udtørre.

Altsammen tiltag der har gjort de tre byer smukkere - og derved er med til at gøre byerne attraktive at flytte til, men noget manglede. Noget meget vigtigt - nemlig godt internet, hvilket er uundværligt hvis ikke små samfund skal dø.

Hurtigt internet

Derfor var BAT for et par år siden meget aktive for at få bredbånd til området. Det lykkedes så nu er der ikke kun tale om tre smukke bysamfund, men også om bysamfund der lever op til kravet om hurtigt internet.

Men selv om meget er blevet bedre og smukkere, så er BAT ikke stoppet med at lave projekter. Seneste projekt er etablering af en boardwalk ved gadekæret i Alslev.

Den snor sig smukt langs kirkemuren. Her kan man gå på plankerne og nyde vandet, ligesom der et par steder er mulighed for at sætte sig på kanten, kigge ud over vandet og lade freden sænke sig, mens man nyder sin medbragte madpakke eller en kop kaffe.

Ideen til en boardwark fik Rasmus Andreassen, der bor lige overfor gadekæret i Alslev, og er indehaver af byggefirmaet Knud Andreassen.

Han fik hurtigt formanden for BAT med på ideen. Det er nemlig hans kone Anne Andreassen - og med masser af frivillige fik man etableret denne smukke gangbro.

Og smukt det er området omkring gadekæret. Lav en lille madpakke og en kop kaffe, tag cyklen og kør en tur til Alslev - og lade freden sænke sig...

Man kan læse mere om foreningen for de tre landsbyer på facebook. Søg efter: BAT - Beboerforeningen Bonderød Alslev Tågerup.