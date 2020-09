Asiatisk supermarked åbner i Haslev

Det er Virinda Suthiprom og hendes mand Torben Larsen der åbner et asiatisk supermarked. Vitindas kaldenavn er ,,Min" - deraf Min Thai Asia Shop.

Min og Jørgen fortæller at der er tale om kvalitetsprodukter, men til overkommelige priser - og at skal man handle i et asiatisk supermarked, har man - indtil nu - skullet tage til Næstved eller København.