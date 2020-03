Anne Haagen Hansen kan fejre 40 års jubilæum i de små børns tjeneste. Her er hun sammen med Malou, Melanie og Mie

Send til din ven. X Artiklen: Anne Haagen Hansen fejrer 40 års jubilæum i de små børns tjeneste Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anne Haagen Hansen fejrer 40 års jubilæum i de små børns tjeneste

Haslev-Faxe Posten - 11. marts 2020 kl. 10:25 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Karise: Melanie så lidt betuttet ud, og ville op til Anne - op i den sikre favn - da den mærkelig mand fra avisen kiggede indenfor i Hjertefryd på Rønne Alle 17 i Karise.

Men heldigvis tøede Melanie hurtigt op. Hun ville ned på gulvet igen, for at lege med de andre børn - og så var der lidt tid til at snakke med Anne Haagen Hansen, der kan fejre 40 års ,,børnepasningsjubilæum" tirsdag den 17. marts.

Og netop den 17. marts for 40 år siden blev Anne ansat som vikar i børnehaven i Karise. Et job hun var meget glad for, men da der var tale om et vikarjob, slog hun til da Fakse Kommune manglede dagplejere i Karise. Det var den gang kommunen prioriterede dagplejere højt.

Men det skiftede i 2012. Her mente man fra kommunens side at vuggestuer var at foretrække, og så blev Anne fyret som dagplejer, selv om mange forældre netop foretrak dagpleje frem for vuggestue.

Derfor valgte Anne Haagen Hansen at starte den private dagpleje Hjertefryd.

- Og det er simpelthen det bedste jeg nogensinde har gjort for mig selv og børnene, siger Anne. Det gav en helt anden frihed, end at arbejde for kommunen.

I Hjertefryd lægger Anne stor vægt på børnenes trivsel og udvikling, og at Hjertefryd skal være et trygt og kærligt sted at være for børnene.

Der er plads til fem børn i Den private Pasningsordning Hjertefryd - ja, nu hedder det pasningsordning og ikke dagpleje, for kloge folk i et ministerium mente, at folk ikke kunne skelne mellem privat eller kommunal dagpleje...

Lige nu er der fire børn i Hjertefryd - så der er altså en ledig plads. Hvis man er hurtig.

I anledningen af jubilæet inviterer Anne og hendes mand til åbent hus tirsdag den 17. marts fra kl. 14 til 17. Her håber Anne at rigtig mange vil kigge indenfor - også de dagplejebørn som nu er blevet voksne og selv har børn.

Man kan følge Hjertefryd på facebook - en iøvrigt meget spændende side med daglige opdateringer om hverdagen i Hjertefryd.