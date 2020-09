Anja Christensen i det ene behandlerrum i den nye Anja Massage på Vestergade 14A

Send til din ven. X Artiklen: Anja Massage er flyttet til nye store lokaler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Anja Massage er flyttet til nye store lokaler

Haslev-Faxe Posten - 14. september 2020 kl. 14:02 Af Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Haslev: Anja Massage er flyttet til nye, og dobbelt så store, lokaler i Vestergade 14A i Haslev. Det fejres med reception torsdag den 17. september fra kl. 16 til 18.

Med flytningen er der virkelig tale om en opgradering af klinikken. Man kommer ind i et stort og lyst ventelokale. Til venstre ligger et stort behandlerrum, og lige frem endnu et behandlerrum, samt to toiletter.

Væggene prydes af flotte farvestrålende malerier, som man kan købe. Det er George Dekermendjian der er mester for malerierne. Han er samtidig sportsmassør i klinikken - og indehaveren, Anja Christensens mand.

Anja blev uddannet fysiurgisk massør i 2010, og arbejdede herefter i en periode i et firma der tog ud på virksomheder for at give massage, men siden 2015 har hun haft sin egen klinik - Anja Massage i Haslev.

Anja tager sig af alle former for fysiurgisk massage, mens hendes mand, George Dekermendjian, er specialist inden for idrætsmassage. Anja fortæller at der har været stor søgning til klinikken på grund af Corona.

I første omgang kan man måske undre sig over hvad Corona, og øget behov for massage, har med hinanden at gøre, men Anja fortæller at i og med at mange har arbejdet hjemme i en lang periode, har de siddet forkert - og dermed fået behov for lindrende massage.

Men det er nu ikke kun dem der har siddet forkert, Anja Massage hjælper til at få det bedre. De kan hjælpe alle mennesker, også dem med hårdt fysisk arbejde, og dem der er kommet til skade ved idræt.

Har man en sundhedsforsikring vil man sandsynligvis kunne få forsikringen til at betale for behandlingen hos Anja Massage.

Der er åbent i Vestergade 14A tirsdag til fredag kl. 9 til 18 og lørdage kl. 9-12, mens der er lukket søndage og mandage - men opstår der noget akut udenfor normal åbningstid, så skal man bare ringe. Har vi mulighed for det, så hjælper vi altid, siger Anja.