Alle liv er noget værd

Haslev-Faxe Posten - 19. oktober 2019 kl. 10:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Livsfortællinger: Efter at have afholdt ,,Livsfortællinger" i Faxe Ladeplads, Haslev og Kongsted, er man nu godt i gang med en ny omgang, som denne gang foregår på Solhavecentret i Karise. Som de forrige gange er deltagerne fra 70 år og opefter - alderspræsidenten denne gang er 97 år.

Der er fire medlemmer i gruppen, og det er nu femte gang de mødes med de to initiativtagere til ,,Livsfortællinger", Kirsten Søndermark og Mette Dehn. I alt kommer gruppen til at ses seks gange.

Når gruppen er samlet kommer historierne stille og roligt på bordet over en kop kaffe og et stykke kage.

- Alle kommer med hver sin historie. Og alle liv er værd at gennemgå, fortæller Mette Dehn.

- Vi skal dog tilføje, at intet af det, vi var har snakket om på vores møder fortælles videre til andre, siger Kirsten Søndermark

Der er ingen der dømmer

For nogle er det nemt at snakke og fortælle, andre skal hjælpes lidt på gled. - Det er ikke Mette og mig, der snakker, dog hjælper vi gerne samtalen lidt i gang, hvis der er behov for det. Spørger ind, hvis det er relevant og styrer samtalen, hvis det er nødvendigt. Alle skal have lov at sige noget hver gang, fortæller Kirsten Søndermark.

Flere oplever, at ting, man egentlig havde glemt, pludselig kommer frem i erindringen igen. Det kan også være rigtig rart at komme af med noget, man måske har gået og gemt på i mange år.

- Det er nemmere at fortælle ting her i gruppen, end til ens egen familie, fortæller en af deltagerne.

- Her er ikke nogen, der dømmer. De lytter bare.

Fra barn til voksen

Da gruppen mødes første gang, startede man helt fra begyndelsen med historier fra barndommen. Fra gang til gang har man så bevæget sig længere op i tiden.

Og det er ikke småting de fire gruppe-medlemmer har oplevet.

En af de mandlige deltagere har i sine unge dage været storvildsjæger i Sydafrika. Det er ikke nogen hemmelighed, og et udstoppet hoved fra en empala, han har skudt, bliver da også vist frem med stolthed til avisen.

En anden deltager har sejlet en stor del af sit liv. Han har dog ikke nogen tatoveringer på armene, men fortæller gladeligt at han kommer ud af en familie, med rigtig mange sømænd, der alle var fyldt med tatoveringer på armene. Han kunne også fortælle, at grunden til at de fleste sømænd er tatoveret, er at man dermed nemmere ville kunne identificere dem, hvis de var druknet og havde ligget i vandet et stykke tid.

Hyggeligt at være med

Alle fire deltagere er rigtig glade for, at de har fået mulighed for at være med til ,,Livsfortællinger"

De tre af deltagerne bor på Solhavecentret og meldte sig straks til da der blev spurgt, hvem der ville være med.

Den sidste deltager bor et andet sted i Karise, og havde læst om de tidligere ,,Livsfortællinger" i avisen. Her havde hun også set at man kunne være med i en ny omgang. I første omgang lod hun det ligge, men en bekendt overtalte hende til at melde sig. Og det har hun bestemt ikke fortrudt.

- Jeg havde egentlig ikke nogen forventninger. Jeg ville bare gerne komme og snakke. Men det har været så fint og hyggeligt at være med, fortæller hun begejstret og kan næsten ikke stoppe med at tale.

Af Birgitta Kristina Carlberg