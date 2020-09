Se billedserie Liss og Peter Lindhardt Olesen udstiller i Galleri Troika i oktober og november.

Ægtepar udstiller i Troika

Haslev-Faxe Posten - 30. september 2020 kl. 13:02 Af Peer Rasmussen Kontakt redaktionen

Haslev: Ægteparret Liss og Peter Lindhardt Olesen udstiller i Galleri Troika, Jernbanegade 37, fra og med den 2. oktober og frem til udgangen af november.

Liss og Peter Lindhardt Olesen flyttede for to år siden til Haslev efter at have boet i Småland i Sverige i 30 år.

Oprindeligt kommer ægteparret fra Rødvig, hvor de i 24 år, inden flytningen til Sverige, drev et malerfirma.

I virksomheden i Rødvig, udførte Peter Lindhardt Olesen renoveringsarbejder med skrift-, forgyldning- og dekorationsarbejde i en del kirker sammen med konservatorer fra Nationalmuseet.

Liss Lindhardt Olesen var medhjælpende hustru i firmaet, og vævede blandt andet messehagler til et par kirker på Stevns.

Firma i sverige

I de mange år i Sverige havde Liss og Peter Lindhardt Olesen eget firma, hvor de købte, renoverede og solgte gamle almuemøbler.

Desuden solgte de gaveting, såsom keramik, glas, tekstil samt deres malerier.

I 2008 lukkede Liss og Peter Lindhardt Olesen virksomheden i Sverige og lavede lokalerne om til et galleri, hvor de udstillede og solgte egne billeder.

- Vi er jo ret nye i Haslev, så vi syntes, at det kunne være spændende at udstiller her i Galleri Troika. Det er jo også et godt initiativ, Karise Fonden har taget med galleriet, så det ville vi også gerne bakke op om, fortæller Liss Lindhardt Olesen.

- Da vi flyttede hertil ønskede vi fortsat at male og vi vil også gerne have nye bekendtskaber samt lære egnen at kende. Derfor passer det os fint at udstille her i galleriet, tilføjer hun.

Ingen titel

Liss og Peter Lindhardt Olesen maler begge i olie og med spartel, og billederne har aldrig nogen titel.

- Vi mener, at det må være op til betragteren selv at sætte fantasien i gang. Inspirationen får vi fra det sete, det hørte og det læste, siger ægteparret.

De udstillede billeder kan købes i galleriet eller ved at rette direkte henvendelse til Liss og Peter Lindhardt Olesen på telefon 28 71 25 95 eller e-mail lindhardt.olesen@gmail.com.