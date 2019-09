AB Lauridsen Maskiner har modtaget erhvervspris

- Vi går af og til lidt imod strømmen, så det er fedt at blive anerkendt for at turde og ikke mindst for vores gode resultater. Derfor er vi rigtig glade og taknemmelige for at vinde en pris, der hylder virksomheder, som leverer resultater over en længere periode. Det er helt klart et bevis på, at vores virksomhed gør det godt, og at vi fortsat skal fokusere på godt købmandskab og på at være i øjenhøjde med kunden, siger en glad økonomichef Bjørn Kristiansen fra AB Lauridsen Maskiner ApS.