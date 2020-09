Åbent Hus i Dalgården og fornem pris til Rigmor Hansen

Prisoverrækkelse og Åbent Hus i Dalgården

Haslev-Faxe Posten - 02. september 2020 kl. 10:16 Af Per Skovkjær Sand og Torkild Svane Kraft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rønnede: Der sker rigtig meget i Dalgården, Thujavej 19 i Rønnede fredag den 11. september.

Der er åbent hus fra kl. 11 til 14, og omkring kl. 11.30 vil Rigmor Hansen modtage årets Frivillighedspris.

Rigmor Hansen er en person, der frivilligt og med godt humør, utrætteligt træner gymnastik på Dalgården i Rønnede to gange om ugen, selvom hun har fået to nye hofter, lyder det i beskrivelsen af prismodtageren.

Rigmor underviser i alt cirka 40 personer fordelt over tre forskellige hold, hvor almindelig gymnastik er det største hold. Der arbejdes med balancen, vedligeholdelse af muskelmassen og konditionen, som alt i alt er med til at modvirke kroppens forfald.

Derudover formår Rigmor at tage afsæt i deltagernes behov på en helt ekstraordinær måde, der vidner om et særligt overskud og blik for hendes medmennesker, lyder det i beskrivelsen fra kommunen af prismodtageren. Dette ses fx når hun opretter nye gymnastikhold for de personer, som ikke længere kan deltage på det almindelige gymnastikhold.

Rigmor viser omsorg

Videre i hyldesten af den frivillige gymnastiktræner lyder det, at Rigmor har et stort socialt gen, som kommer til udtryk i hendes omsorg over for andre, også personer udenfor hendes gymnastikhold.

I forbindelse med forskellige fælles arrangementer, er det også hende, der tilbyder sin arbejdskraft. Det er lige fra praktiske gøremål til bagning af kager.

Det Rigmor gør i sin tredje alder for Dalgården, er med til at indfri formålsparagraffen for foreningen Dalgårdens virke, nemlig at støtte og styrke fællesskabet socialt og kulturelt i Faxe Kommune for målgruppen 60-plus og førtidspensionister, lyder det fra Faxe Kommune, som overrækker Rigmor Hansen Frivillighedsprisen på Dalgården i Rønnede tirsdag den 11. september kl. 11.30.

Prisen overrækkes af formanden for Plan og Kulturudvalget René Tuekær (Lokallisten).

Åbent hus

Foreningen Dalgården vil mellem kl. 11 og 14 vise og fortælle om alle de ting der foregår i aktivitetshuset.

Normalt er det indendørs det foregår, men for ikke at løbe ind i problemer omkring Corona, så vil flere ting blive præsenteret udendørs, fortæller Asta Truelsen, der er formand for Dalgården.

Man vil kunne se akvarelmaling, møde Bedstes Madklub, Hyggeklubben. slægtsforskning, Efterlønsklubben, knipling, kortspillere, kreative piger, Røde Kors Nørklere, dansere, Mænd og Kræft, sy- og strikkeklubn, Visens Venner, gymnastikhold mv.

Dagen igennem kan der købes grillpølser, vin, øl, vand og kaffe og te.