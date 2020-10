Se billedserie Hans Brewaeys, Charlotte Petersen og Søren Sahlholt inviterer til en musikalsk rejse i Kulturhuset Leopold i Karise. Foto: Torkild Svane Kraft

60 års musikalsk rejse i Kulturhuset Leopold

Haslev-Faxe Posten - 14. oktober 2020 kl. 09:53 Af Torkild Svane Kraft

Karise: Fredag den 6. november inviterer Kulturhuset Leopold, Søren Sahlholt og Hans Brewaeys til en hyggelig, og coronasikker, aften med god mad og en musikalsk rejse fra pigtråd til i dag.

Mange kulturhuse og forsamlingshuse har det svært i disse tider, og det samme gælder for mange bands - men det må da kunne lade sig gøre at lave et arrangement der både kan være hyggeligt og coronasikkert, mener Leopold, Søren og Hans.

For dem der har lyst er der mulighed for at starte med spisning mellem kl. 17.30 og 19.30. Kulturhuset Leopold tilbyder tre menuer - en burgermenu, en tapaz-platte eller kalvekulotte - hvor prisen starter ved kun 95 kr.

Charlotte Petersen, der er leder af Leopold, fortæller at alle lokaler tages i anvendelse under middagen, hvorved man sikrer sig rigtig god afstand mellem de spisende gæster.

Ønsker man kun at være med til den musikalske rejse, så starter den kl. 19.45 og varer til 21.45 med en halv times pause undervejs - og også her gælder det at der er rigeligt med plads mellem publikum, hvorfor antallet af pladser er begrænset - og så skal man sidde ned hele tiden, og man må desværre ikke synge med, men derfor kan det jo godt være hyggeligt.

Mere eller mindre sandfærdige historier...

Musikken starter med Swinging Back Beats, som Søren Sahlholt fra Faxe Ladeplads er med i. Det har han været lige siden bandets start først i 60'erne - og lige så længe har det været pigtrådsmusikken der er blevet spillet.

Herefter indtager Radio Rita Liveband scenen med en række hits fra 60'erne til i dag. Hans Brew­aeys, der også bor i Faxe Ladeplads er med i dette band.

Til sidst bydes der på ,,The Tom Jones Tribute World" - en rejse i Tom Jones 60 års musikalske karriere. Her er det også Radio Rita der spiller - mens Salomon Westerlund, som mange vil kende tra Danmark har Talent, synger.

Mellem de mange numre i løbet af aftenen fortæller Søren og Hans historierne bag de store kunstnere og deres hits, og giver selvoplevede beretninger om tiden og menneskene omkring dem - og hvordan de oplevede at være midt i det hele.

- Vores musikevent skorter hverken på gode eksempler på den tids rock eller for den sags skyld mere eller mindre sandfærdige historier om vores spændende tid på spillestederne og landevejen, siger Søren og Hans med et skævt smil.

Charlotte, Søren og Hans er indstillet på at lave et lignende arrangement senere, hvis dette, det første, bliver en succes.

Ønsker man blot at være med på den musikalske rejse er prisen 125 kr.

Billetter både til spisning og den musikalske rejse bestilles via kulturhusetleopold.dk