300 synsprøver klaret på tre dage - i Gambia

Haslev-Faxe Posten - 01. april 2020 kl. 09:09 Af Torkild Svane Kraft

Faxe og Gambia: Brian Kristiansen fra OptikGalleriet var, inden Corona-krisen, i Gambia sammen med tre andre optikere og en sygeplejerske. Men det var ikke for at holde ferie.

Langt fra faktisk. Rejsen var for projektet ,,Syn for Sagen" og med sig bragte de flere hundrede par briller og udstyr til synsmåling.

Flyet til Gambia blev forsinket med et døgn, så der skulle arbejdes meget koncentreret for at nå at teste synet på de mange mennesker - og finde de helt rigtige briller til hver enkelt.

- Vi havde tre dage til at teste 300 mennesker, så der var bestemt ikke tale om badeferie, siger Brian Kristiansen - og så tilføjer han, at udover at teste de 300 mennesker, var der også tid til at screene 200 skoleelever.

Mange med grå stær

Noget af det der undrede Brian var at de mødte rigtig mange med grå stær. Det er normalt en sygdom man ser hos ældre mennesker, men i Gambia mødte de flere i 50'erne med grå stær - og det skyldes den meget stærke sol.Derfor havde optikerne, udover 500 sæt almindelige briller, også 200 par solbriller med.

- Vi mødte desværre også rigtig mange med alvorlige øjenskader, f.eks. forårsaget af, at de havde fået grene i øjet. Det havde de ikke fået gjort noget ved, da skaden opstod, så dem kunne vi desværre ikke hjælpe, fortæller Brian.

Mange andre krævede også meget mere hjælp end optikerne kunne give, så de blev henvist til specialister. Om de så nogensinde når frem til specialisten er en helt anden historie. Specialister bor jo ikke lige henne om hjørnet...

I Gambia opererer man med meget lange afstande. En sygeplejerske på et sundhedscenter, hvor optikerne var i to dage, gik således otte kilometer for at komme på arbejde.

De kendte godt Faxe

Og på det sundhedscenter kendte man i øvrigt godt Faxe. Det fandt Brian Kristiansen ud af da han så et skilt på en væg - et skilt der fortalte at sundhedscenteret havde fået en donation fra Faxe Rotary. Og sådan er verden trods alt så lille.

Selv om der blev arbejdet meget koncentreret fra morgen til aften, var der meget at glæde sig over, for det var fantastisk at opleve den glæde folk udviste, når de pludselig kunne se igen, ligesom man mødte mange fantastiske mennesker.

En af dem var en mand, der vist nok var 87 år gammel. Nok lidt ældre, mente han. Fødeår var ikke det man gik mest op i. Han havde tre koner, men da man må have fire koner i Gambia, var han meget interesseret i at høre en af de kvindelige optikere, om ikke hun ville være hans kone nr. 4. Det ville hun dog ikke, fortæller Brian, så hun kom også med flyet hjem til Danmark.

Betalte alt selv

Selv om de tre optikere og sygeplejersken rejste ud for ,,Syn for Sagen" så har hver enkelt selv betalt alle udgifter til turen - altså rejsen frem og tilbage, selve opholdet, maden osv. Med andre ord - der var tale om hjælpearbejde i ypperste forstand.

Brian, Ane, Lise og Finn arbejdede hver dag fra kl. 8 til kl. 17 og en enkelt dag til kl. 19. Det var der mange lokale der ikke forstod. Et par timers arbejde måtte da være rigeligt, mente de - men havde de holdt sig til det, var det kun nogle få der havde fået briller - og ikke flere hundrede...

Selv om der blev arbejdet koncentreret, og i mange timer, blev der alligevel tid til at besøge et marked og et saltsyderi og en aften var de på en fugletur på en flod. En meget smuk tur, fortæller Brian.

Gambia ligger i Vestafrika, omkranset af Senegal til alle sider og er Afrikas mindste land. Over halvdelen af den gambianske befolkning er analfabeter og landet er et af verdens fattigste lande.