22 byggegrunde på vej i Faxe Ladeplads

Haslev-Faxe Posten - 14. maj 2020 kl. 12:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Faxe Ladeplads: For efterhånden en del år siden blev der bygger mange huse i Faxe Ladeplads. Næsten en hel bydel skød op på Sognefogedgårdens jorde, men de senere år har det været så som så med byggegrunde i byen.

René Tuekær, der sidder i byrådet for Lokallisten (tdl. Borgerlisten) og formand for Plan- og Kulturudvalget har fået henvendelser fra nogle mennesker der meget gerne vil bygge hus i Faxe Ladeplads.

Og det kan han godt forstå, for han er selv opvokset i Faxe Ladeplads, der byder på masser af natur og et meget rigt foreningsliv for alle aldre. De mange boliger der blev bygget på Brombærvej, Blåbærvej og Slåenvej for nogle år siden, den gang det hed Fakse Kommune, var på jorde tilhørende Sognefogedgården, som kommunen købte dengang.

Det var ikke al jorden der blev udstykket, men Lokalplanen fra 2002 giver mulighed for at endnu et stykke af Sognefogedgårdens jorde udstykkes - nemlig et område på 3,2 hektar mellem Sognefogedgården, Brombærvej og Gartnerhaven.

Derfor har René Tuekær rejst sagen i Økonomiudvalget, der netop har besluttet at Center for Plan & Miljø skal udarbejde et forslag til detailplan og udbudsmateriale, som nok vil være klar til efteråret, mener René Tuekær.

På området vil der kunne etableres 22 grunde, og meningen er at en privat skal købe grundene og byggemodne dem, men findes der ikke en køber, så vil kommunen selv byggemodne området.

- Der lægges op til at det skal være parcelhuse, men vi udelukker dog ikke f.eks. dobbelthuse, fortæller René Tuekær -men én ting ligger dog fast, og det er at der skal være tale om et varieret byggeri. Man vil ikke have en helt masse ens huse i området.

Af Torkild Svane Kraft