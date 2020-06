20 års jubilæum i en god fods tjeneste

Mange af Annettes patienter har hun kendt lige siden hun startede, så hun har et helt specielt forhold til dem. Det bliver meget mere end at ,,ordne fødder". Man får et nært forhold til patienterne, og det holder hun meget af.

Faktisk gør hun meget mere end man kan forvente. Her under coronanedlukningen blev hun kontaktet af en patient, der ikke kunne komme ud at handle, og ikke kendte nogen der kunne hjælpe hende - og hvad gjorde Annette så? Hun tog ud at handle for sin patient.