130 år med herretøj i samme forretning

Haslev: Der var en gang... Sådan begynder mange eventyr, og med rette kan man vel også kalde det lidt af et eventyr, når en forretning har bestået i 130 år. Og det er netop hvad der overgår Tøjeksperten i Haslev.

I denne måned er det nemlig 130 år siden at J. Jespersen-Skree åbnede en herretøjsforretning i Haslev, på nøjagtig samme sted som den ligger i dag - dog med et par udvidelser undervejs.

J. Jespersen-Skree var uldhandler og kom fra gården Skree i Hammerum på den jyske hede. Efter at han flere gange havde været i og omkring Haslev med uldposen på ryggen, besluttede han at her ville han slå sig ned - så i det herrens år 1890 startede han forretningen på hjørnet af Jernbanegade og Vestergade.