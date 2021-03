Den lokale Rotary-præsident, Michael Jensen, overrakte seks iPads til Katrine Rex, Halsnæs Frivilligcenter. Foto: Jan Stephan.

Send til din ven. X Artiklen: iPads sættes ind mod ensomhed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

iPads sættes ind mod ensomhed

Rotary Halsnæs donerer seks iPads, som skal hjælpe ældre til at holde relationer ved lige i denne coronatid

Halsnæs - 03. marts 2021 kl. 09:33 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Mange ældre er ensomme - og de mange restriktioner i disse coronatider gør det bestemt situationen nemmere for de ældre.

I projekt "Den runde firkant" arbejder Frivilligcenter Halsnæs, sammen med kommunen, på at få ældre ind i sociale fællesskaber.

Det er op ad bakke i en tid, hvor næsten alle sociale aktiviteter er lukket ned.

"Under nedlukningen i foråret 2020 måtte vi tænke kreativt Derfor søsatte vi 'iPads mod Ensomhed'. Her koblede vi interesserede to og to, som hver fik udleveret en iPad. Så fik de mulighed for at starte en ny relation ved at ringe og facetime med hinanden," fortæller Katrine Rex og fortsætter:

"Det kom der nogle rigtig fine, spirende nye venskaber ud af."

Rotary klar med støtte Der er ikke iPads nok til alle, så Frivilligcentret valgte at søge Rotary Halsnæs om støtte til projektet, så flere interesserede kan kobles sammen.

Rotary har tidligere støttet frivilligt arbejde i Halsnæs - og det var de klar til igen:

Tirsdag 23. februar var lokale Rotary-folk forbi Frivilligcentret på Skjoldborg med seks splinternye iPads.

"Her under coronaen har mange ældre svært ved at holde kontakten med andre, når de ikke kan få besøg eller selv kan komme ud. Frivilligcentret har gode erfaringer med at udlåne iPads, som udsatte ældre kan bruge til videoopkald," siger David Bjerring, Rotary Halsnæs og tilføjer:

"Det er super aktuelt, og det er et godt formål, som vi gerne vil støtte."

Cykeltur blev udsat De to Rotary-klubber i Halsnæs og Hillerød skaffer midler til deres velgørende arbejde ikke mindst via ved en årlig sponsorstøttet cykeltur til Paris.

I 2019 kørte 25 ryttere således 200.000 kroner ind til gode formål.

Men i 2020 måtte Team Rotary Nordsjælland desværre aflyse turen på grund af coronasituationen.

Rotary krydser nu fingre for, at det her i 2021 atter bliver muligt at hjule til Paris - så der igen kommer penge i kassen til gode velgørende formål.

FAKTA Halsnæs Rotary Klub er et netværk for erhvervsledere og beslutningstagere i Halsnæs. Medlemmerne mødes hver torsdag til foredrag eller virksomhedsbesøg - og for at sparre med hinanden på tværs af fagområder.

På grund af coronarestriktioner har aktiviteterne dog været sat på stand by i en lang periode. Men nu er møderne genoptaget - i første omgang virtuelt via Teams.

Rotary er en verdensomspændende organisation, der i ca. 40 år har haft som mission at udrydde polio på verdensplan - hvilket næsten er nået.