Yoga og kunst i Mejeriet

Syv lørdage med mulighed for at forkæle krop og sjæl

'Yoga & Kunst' er en ny mulighed for at sammensmelte det kropslige med kreativitet. Rent praktisk foregår det ved én times yoga-undervisning og efterfulgt af en time med kreative øvelser.

På denne tid af året ville hun under normale omstændigheder være på Bali for at undervise yogalærere, men på grund af Corona er dette ikke muligt.

I stedet bliver Marela Mota i Danmark vinteren over, bl.a. for sammen med Henriette Lykke at give Halsnæsborgere mulighed for at forkæle sig selv med en gang 'Yoga og kunst' i Mejeriet.