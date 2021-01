Westfall efter corona-året: Længes efter livekoncerter

Hvad ønsker du dig mest, der kommer til at ske i det nye år?

"Mit hedeste ønske er, at det igen bliver muligt at spille live-koncerter som i de gode, gamle dage. I 2020 er langt over halvdelen af koncerterne blevet aflyst, og resten er blevet gennemført med afstand, forbud mod at synge med og give stående ovationer. Som en sangskriver og entertainer, der i mange år har levet for og af nærvær og interaktion med publikum, længes jeg virkelig efter igen at kunne optræde i et tætpakket lokale."

Hvad håber du, bliver den største begivenhed for dig i 2021?

"Jeg håber og tror, at mit nye projekt 'Der må være en kant' vil føre noget spændende med sig. Siden starten af november har jeg hver uge sendt live på min facebook-profil, når jeg optager en ny sang for allerførste gang. Baggrunden for projektet var, at jeg søgte efter en digital scene-kant, at jeg ville lave aktuelle sange med kant, og at jeg ønskede at bidrage til en offentlig debat, som ofte ryger ud over kanten. Og så sender jeg jo fra Hundested, som både er vandkant og udkant. Projektet kan følges på www. facebook.com/madskulin.

Hvor vil du gerne rejse hen, hvis det er muligt – og hvorfor?

"Hvis man virkelig kan ønske helt frit, vil jeg gerne rejse til Peru. I 'Min allersidste sang' fra 2016 om de mange ting, jeg gerne vil, inden livet er slut, skrev jeg blandt andet: ”Jeg skal også nå at vandre i Norge og Peru…” Og sid