Webshop holder Puls'en oppe

"Jamen jeg hverken kan eller vil smide håndklæddet i ringen, lukke forretningen og sætte mig tilbage med armene over kors og vente på, at vi erhvervsdrivende får lov at åbne op igen. Jeg har altså valgt det modsatte og forsøger at holde gang i butikken via flere forskellige tiltag".

Facebook og Instagram

"Jeg har valgt at bruge de sociale medier til at promovere min forretning og ikke mindst forretningens webshop", fortæller Celina Nielsen og giver et eksempel på hvordan hverdagen ser ud, når nu man ikke fysisk kan tage imod kunderne i butikken:

"Tag ikke fejl, det er benhårdt arbejde. Som udgangspunkt lægger jeg fem 'stories' op på Facebook og Instagram hver eneste dag selvfølgelig med nyheder og tilbud fra forretningen. Hver eneste 'storie' er selvfølgelig ny, ikke noget med at poste de samme tilbud dag efter dag", siger Celina Nielsen. Hun fortsætter:

"Jeg stiller selv op som model, jeg tager selv fotos og videoer og redigerer dem til de sociale medier. Jeg mener at tydeligheden, at vise jeg stadig er her, det er altafgørende for min forretning, specielt i en tid som denne. Og så er der ikke noget med at springe en dag over, bare fordi maven er oppustet eller man har en dårlig hår-dag", siger Celina Nielsen.