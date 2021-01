Vuggestuebarn smittet med corona

COVID-19 Et barn i en vuggestuegruppe i Børnehuset Baggersvej, Frederiksværk, er blevet testet positiv for covid-19

Halsnæs Kommune fik besked om det smittede barn torsdag, hvorefter de 19 børn og otte medarbejdere, som blev vurderet at have været i nær kontakt med det coronasmittede barn, blev sendt hjem.

Proceduren er herefter, at de hjemsendte medarbejdere testes to gange for covid-19 henholdsvis fire og seks dage efter, de har været udsat for den aktuelle smitterisiko. Hvis de i øvrigt er uden symptomer, kan de møde i Børnehuset igen efter første negative test.