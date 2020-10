På den tidligere Asserbohus-grund ligger 12 luksussommerhuse. Foto: Kasper Daugbjerg Dønbo Foto: unknown

Vred udlejer: Ludere kan afløse turister i sommerhuse

Halsnæs - 03. oktober 2020 kl. 04:03 Af Kasper Daugbjerg Dønbo og Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Står det til Erhvervsstyrelsen skal der være færre uger med fest og farver i de store luksussommerhuse, der skyder op landet over og ligger i klynger i blandt andet Halsnæs og Gribskov kommuner. Et udkast til en vejledning, der begrænser antallet af uger et sommerhus må udlejes til 35 uger om året, har allerede skabt stor debat, inden høringsfristen udløber.

En af udlejerne, Klaus Nielsen, indehaver af et sommerhus i Asserbo, sætter hårdt mod hårdt:

- Retningslinjerne betyder, at der kommer færre turister, og det betyder færre penge til købmanden, isbaren og minigolfbanen. Jeg kommer til at få det samme i kroner og ører, selvom der er færre udlejningsuger, for det bliver bare dyrere at leje sig ind, siger Klaus Nielsen.

Og han har meget kontante forslag til, hvad hans sommerhus kan bruges til, hvis han ikke må udleje det i mere end 35 uger om året:

- Det kunne blive et bosted for utilpassede unge, eller lejes ud som et lille flygtningecenter. Jeg kunne selvfølgelig også installere 12 polske ludere og køre et ordentligt horehus, lyder truslen fra Klaus Nielsen, som dog næppe vil få kommunal tilladelse til nogen af disse scenarier.

Fritidshusejernes Landsforening og naboer til luksussommerhusene i Asserbo støtter, at udlejning begrænses. Fritidshusejernes Landsforening betegner udlejningerne som en levevej.

- Vi er ikke modstander af udlejning, men frygter at erhvervsmæssig udlejning af sommerhuse kan true den sommerhusprotokol, som afskærer udlændinge fra at opkøbe danske sommerhuse. Et bortfald af sommerhusprotokollen vil medføre prisstigninger, der gør det umuligt for almindelige danske at købe et sommerhus, siger Johs. Chr. Johansen, formand for Fritidshusejernes Landsforening.

Folketingsmedlem Birgitte Bergman (K) kalder det i Berlingske Tidenden en bombe under dansk turisme, hvis udlejning begrænses, mens andre mener at udlejning af et sommerhus i 35 uger om året i høj grad er erhvervsmæssig udnyttelse.

- 35 ugers udlejning er stadig højt sat. Og det kan stadig betale sig at bygge store sommerhuse, hvor udlejning er det primære formål, siger Thomas Birk, der er bestyrelsesmedlem af Asserbo Grundejerforening og nabo til 12 luksussommerhuse.

