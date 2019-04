Vores demokrati kan nogle gange virke lammet

20-årige Jonas Thomsen giver denne beretning, da vi møder ham til en snak om demokrati på baggrund af hans oplevelser på et tre måneders ophold i Kina i efteråret, hvor han sammen med andre nye studenter virkede som hjælpelærere på den uddannelsesinstitution i Tianjin, som Frederiksværk Gymnasium og HF har et mangeårigt samarbejde med.

halsnæs: - Jeg havde en samtale med en elev derovre, som var meget forbavset over, at vi i Danmark selv måtte vælge vores leder. Det havde han ikke hørt om før. Han sagde han havde hørt om, at man kunne stemme, men der var ingen i Kina der vidste hvordan man gjorde det. Han havde en kammerat som havde stemt, men det var noget med at læreren kom ind i klassen og gav dem alle en seddel og sagde sæt kryds der!

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her