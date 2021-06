Vores Bænk med havudsigt

I efteråret byggede 7.a og 7.b fra Melby Skole "Vores bænk" sammen med TV-vært og journalist Thomas Uhrskov, og nu er resultatet af elevernes arbejde endelig indviet på en af Halsnæs' flotte udsigtpunkter, Klintevej i Hals Strand.

Viceborgmester og formand for Udvalget for Miljø og Pla, Anja Rosengreen, deltog i indvielsen og takkedeeleverne for elevernes flotte bænke, som nu kommer alle borgere til gode:

”Denne gave fra eleverne vil vi komme til at huske. Som repræsentant for kommunen er jeg glad for at se, at midlerne fra Pæn Kommune-puljen bliver brugt på sådan et godt projekt,” lød de rosende ord fra Anja Rosengreen til 7.a og 7.b.

”Vores bænk” er et projekt om at skabe noget sammen, selvom man ikke nødvendigvis har håndværkerevner. Samtidig bliver man en del af det store fællesskab og lærer, hvordan man kan bidrage til samfundet.

Ifølge Lars og Andreas fra 7.a har det bedste ved projektet været at lave noget sammen, at komme udenfor og væk fra computerskærmen. Og så har det været sjovt at lave noget andet end de sædvanlige fag og lære at bruge værktøjet.

Klassens lærere Jacob Olsen og Charlotte Ayed fortæller, at eleverne har arbejdet meget engageret med projektet: "Nogle havde allerede prøvet at arbejde med træ i valgfag, mens det for andre var helt nyt.

Uanset forkundskaber har eleverne været gode til at arbejde sammen, også selv om projektet ikke har været uden udfordringer."

Dels lukkede skolerne ned undervejs i tilblivelsen, og dels tog det tid at få dispensation fra strandbeskyttelseslinjen på grund af bænkenes placering.

"Til gengæld er der vist ikke mange bænke i Danmark, der har en smukkere udsigt."

Projektet er støttet økonomisk af kommunens Pæn Kommune-pulje, og Tømrerbrødrene i Asserbo har derudover sponseret materialer til bænkene.