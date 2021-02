Voldsom brand hærgede sommerhus

Klokken 16.32 mandag eftermiddag rykkede Nordsjællands Politi og brandvæsnet ud til en omfattende brand i et sommerhus på Mirabelvej i Kregme.

Her var sommerhuset omspændt af flammer, og det var ikke muligt for brandvæsnet at redde sommerhuset, der nedbrændte totalt.

Det oplyser vagtchefen ved Nordsjællands Politi til sn.dk.

Det formodes, at branden er opstået, fordi der er gået ild i en el-installation ved badeværelset. Dette skal dog undersøges nærmere

Ingen personer er kommet til skade som følge af branden, ligesom det heller ikke var nødvendigt at evakuere naboer til sommerhuset.