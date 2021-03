Voksenbold på banen

Tilmelding nødvendig

Alle mænd +50 år er velkommen til at deltage.

Her spilles fodbold så alle kan være med, ikke noget med tacklinger og spillet stoppes hvis nogen falder. Det foregår trygt og der holdes behørig afstand.

Der spilles som regel 3 x 20 minutter, hvert hold spiller selvfølgelig for at vinde, men der er også tid til at have det sjovt sammen.

På grund af Corona er forhåndstilmelding nødvendig, du tilmelder dig hos Jens-Ole på telefon 40 10 89 02. Vil du vide mere, kan du ringe til Ulrich på 61721471, eller se mere på voksenfodbold.dk eller på foreningens Facebook side.