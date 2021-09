Se billedserie Visionsdagen om Hundesteds fremtid åbnede tirsdag formiddag i rå og autentiske omgivelser i værftshallen på Nordre Beddingsvej. Foto: Niels J. Larsen

Visionsdag skudt igang for at gøre Hundested bare lidt bedre

Halsnæs - 21. september 2021

Råt og autemtisk var det bestemt i værfthallen, da visionsdagen om fremtidens Hundested blev skudt igang tirsdag formiddag med omkring 125 tilmeldte deltagere.

- Jeg glæder mig til dagen og har forventninger til at vi tager et step videre. Det er vigtigt at byens borgere tager ejerskab, så det ikke bare er arkitekter og politikere, der er med til at komme med input. Det er rigtig vigtigt at spørge borgerne, så vi kan kanalisere hvilken vej vi skal gå, sagde borgmester Steffen Jensen (S) inden han åbnede visionsdagen officielt efter at direktør Ulla Brinch, Halsnæs Kommune, havde introduceret programmet og præsenteret en film, produceret af Ketil Teisen.

I denne var det særligt erhvervsfolk omkring havn og by, der gav udtryk for deres syn på Hundested og ønsker for fremtiden. Blandt andet vigtigheden af at fastholde industrihavnen trods støj og støv.

Projekt »Fremtidens havneby Hundested« har til formål er at undersøge, hvordan Hundested kan udvikles fremover. Arbejdet med »Råt og Autentisk - Udviklingsplan for Hundested« strækker sig ind i 2022.

- Det handler om at gøre Hundested endnu bedre. Her hersker en særlig ånd, det er sjældent man taler om at en by har personlighed, men det handler om at bevare byens ånd, men bare gøre det lidt bedre, sagde Steffen Jensen i sin velkomst.

Her nævnte han udfordringer med at binde havn og by bedre sammen som et fokuspunkt.

Programmet lød efterfølgende på inspirationsoplæg fra kystbyer i andre lande og andre byer i Danmark samt orientering om arbejdet med arktisk center.

Visionsdagen slutter med en byvandring og workshop fra kl.16.00 til 18.30. Her kan man møde op uden at være tilmeldt på forhånd.