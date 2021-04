Vis pas på biblioteket

Bibliotekerne i Halsnæs åbner igen med betjent åbningstid fra torsdag den 22. april, og som så mange steder skal der fremvises et gyldigt coronapas for at få adgang.



Under den flere måneder lange nedlukning har bibliotekerne ikke opkrævet gebyrer for materialer, der er blevet afleveret for sent, men med genåbningen ophører denne gebyrfrihed. Der er dog chance for at slippe for gebyr, hvis materialet afleveres senest den 2. maj 2021. Fra 3. maj bliver der altså igen tilskrevet gebyr, når lånetiden er overskredet. Materialer kan afleveres døgnet rundt via bogindkast på begge biblioteker.

I en opdatering fra Halsnæs Kommune onsdag lyder det: "Det er fortsat uvist, om det bliver muligt at fortsætte den praksis, der har været siden januar, hvor man har kunne afhente reserveret materiale og aflevere sine lån i et afspærret område på bibliotekerne uden at have et gyldigt coronapas. Lige nu afventer biblioteksvæsnet i hele Region Hovedstaden svar fra Kulturministeriet på, hvorvidt dette kan lade sig gøre."