Mille Food har både lokalt og i Kina vist samfundssind under coronakrisen og doneret både modermælkserstatning og mundbind. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Virksomhed gav kæmpe donationer under coronakrise Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Virksomhed gav kæmpe donationer under coronakrise

SAMFUNDSSIND: Mille Food har doneret store partier af modermælkserstatning og mundbind i både ind- og udland.

Halsnæs - 26. november 2020 kl. 04:07 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Både i Danmark og i Kina har Mille Food, der producerer og eksporterer modermælkserstatning, under coronakrisen foretaget store donationer. Det bekræfter virksomheden overfor Frederiksborg Amts Avis.

- Vi har ikke gjort så meget ud af det, som andre virksomheder måske har gjort. Vi har koncenteret os om driften af Mille Food, ikke om at lave pr-fremstød om, hvad vi har sponsoreret, siger Christian Dehlholm, administrerende direktør i Mille Food.

Kina er virksomhedens primære marked, og Mille Foods moderselskab Mille Dairy har til huse i Shanghai. Det er herfra, at selskabet bedriver salg og marketing af produkterne fra Hundested. Den indsats er forgrenet over hele Kina, og produkterne sælges i over 10.000 butikker i hele landet.

Her i blandt millionbyen Wuhan i provinsen Hubei, som var det første sted i verden, der blev ramt af den nye coronavirus. Provinsen blev i starten af 2020 omfattet af skrappe karantæneregler som følge af virusudbruddet og hele byer blev hermetisk lukket af.

- Når en hel by eller provins lukker ned, så lukker alt ned, siger Christian Dehlholm.

Det var netop til Wuhan-provinsen, at Mille Food valgte at donere over 100.000 dåser modermælkserstatning - en donation, som i kroner og øre beløber sig til flere millioner.

- Modermælkserstatning er en nødvendighed i Kina, så vi samarbejdede med de lokale myndigheder om at have produkter på specielle depoter i Wuhan, hvorfra forældrene kunne hente modermælkserstatning. Vi undgik desuden hamstring, hvilket man nogle steder ser som en afledt udfordring, siger Christian Dehlholm.

Hjælp til hjemmepleje Selvom det har givet udfordringer at være eksportvirksomhed midt i global coronakrise, så har Mille Food også lokalt tænkt på andre end sig selv. Da det stod klart, at der var knaphed på mundbind i Danmark, valgte Mille Food at skære ned på egen lagerbeholdning og i stedet donere værnemidlerne til Halsnæs Kommunes udkørende hjemmepleje. I alt 10.000 mundbind.

- Jeg tog kontakt til borgmesteren og kørte efterfølgende selv ud og afleverede dem, siger Christian Dehlholm.

Borgmester Steffen Jensen(S) kalder det et godt eksempel på samfundssind.

- Det er et godt eksempel på, hvor vigtigt det er, at vi samarbejder, kommune og virksomheder, siger Steffen Jensen.

Han fortæller, at kommunen også har modtaget handsker og værnemidler fra andre virksomheder.

- Helt overordnet synes jeg, at hvis virksomhederne gør alt, hvad de kan for at overleve og sikre job til deres medarbejdere, så har de udvist samfundssind. Det er deres vigtigste opgave. At nogle virksomheder så tænker på os, når de har ting til overs eller mulighed for at hjælpe, det er dejligt. Vi skal hjælpe hinanden med at komme igennem det, siger borgmesteren.