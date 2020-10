Optakten til FFK's 2-0 scoring. Christian Konradsen serverer bolden for Andreas Gaddrup der hugger kuglen i kassen. Foto: Thomas Quvang

Vinterpause på førstepladsen

FFK sluttede efteråret af med en 4-1 sejr i Gilleleje

Halsnæs - 26. oktober 2020 kl. 11:27 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen

Frederiksværk satte et effektfuld punktum for efteråret, da det lørdag formiddag blev til en sikker 4-1 sejr over Gilleleje på fremmed (kunst)græs. En sejr og tre point der blev spillet hjem uden de store problemer. FFK var bedst på samtlige parametre og efter 2-0 ved pausen blev det til en sikker gevinst.

Uhyggelig afslutning Afslutningen på kampen ville alle dog helst have været foruden. Således kom en af hjemmeholdets spillere slemt til skade i slutningen af kampen. En udefra set harmløs hovedstødsduel resulterede i at hjemmeholdets spiller faldt til jorden med en uhyggelig nakkeskade, ude af stand til at bevæge sig.

Det stod hurtigt klart, at det var meget alvorligt og der skulle rekvireres en ambulance. Dommeren valgte derfor, i samråd med trænerne fra de to hold, Allan Arge og Tom Køhlert, at fløjte kampen af med det stående resultat som gældende. Søndag formiddag fik FFK-lejren en melding fra Gilleleje, at den uheldige spiller skulle være ok, omstændighederne taget i betragtning.

Totalt dominerende Inden det gik så galt var det en match med FFK som dominerende.

Allerede i det 6. minut kom Frederiksværk foran 1-0, da en helkikset afslutning fra Filip Leis endte hos Marcus Dalhauge der tæt under mål kunne score. Midtvejs i halvlegen scorede Andreas Gaddrup til 2-0 efter et fornemt forarbejde fra FFK's bedste på dagen Christian Konradsen. FFK havde chancer til flere scoringer, men det blev ved 2-0 ved pausen. Kort inde i 2. halvleg blev opgøret definitivt afgjort, da Joakim Konradsen headede et frispark i kassen til 3-0. Kort efter blev det 4-0 da Filip Leis, efter et par fikse træk, bankede bolden i nettet fra kanten af feltet. Gilleleje fik pyntet på resultatet midtvejs i halvlegen via et selvmål fra målmand Kristian Frid, der hårdt presset fik bokset et hjørnespark ind i egne netmasker til det der blev slutresultatet 4-1.

Næsten pletfrit efterår Med sejren holder Frederiksværk nu vinterpausen på 1. pladsen i Serie 3 efter et næsten pletfrit efterår. Ti sejre i elleve kampe er bestemt godkendt og lidt til.

Kan de samme takter bibeholdes i foråret, så er oprykning til Serie 2 så afgjort indenfor rækkevidde. Allerede nu fristes man til at sige, at det må ikke kikse.