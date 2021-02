Vinterferie: Alt er revet væk

Der er udsigt til turistrøm til Halsnæs i skolernes vinterferie uge 7, i hvert fald set ud fra antallet af ledige ferieboliger den kommende uge: Alt er udlejet, revet væk.

Søgninger efter lokale feriehuse hos en række bureauer melder alt udlejet, når der søges på ferieboliger til fire personer, men der er dog en spinkel mulighed på søgeportalen campaya.dk, som har ca. 71 udlejningsboliger i lavsæsonen og et højere antal i højsæsonen her i området: Et mindre feriehus er ledigt i Asserbo den kommende uge, men det kan være et spørgsmål om tid, før det også er revet væk.

Sommerhusbureauer har før meldt om tidlig booking i vinter, forår og sommer på grund af nedlukning og udsigt til fortsatte rejserestriktioner.

Feriepartner Liseleje formidler udlejning af i alt 130 huse og kan i år konstatere usædvanlig stor interesse denne vinter, hvilket også gælder for forårsmånederne og den kommende sommer. En del af udlejningen i højsæsonen er dog ombookinger fra sidste år, da bl.a. udlændinge ikke kunne rejse til landet og ændrede deres reservationer til sommeren 2021 i håbet om, at det igen bliver muligt at holde ferie i f.eks. Liseleje.