Vindmøllepark: Halsnæs inde i kampen for servicehavn

Møllevingerne begynder formentlig at snurre i Hesselø Havvindmøllepark allerede i 2027, og for Hundested Havns og Halsnæs Kommunes vedkommende er kampen startet for at bringe Hundested i front som servicehavn.

"Til forberedelse og udvikling af en egentlig projekthandlingsplan for tiltrækning af servicehavnen til Hundested er nedsat en tværgående projektorganisation. Der er etableret en intern styregruppe og arbejdsgruppe," står der i dagsordenen til Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets møde næste uge, hvor der gives en status for arbejdet og orientering for det videre arbejde, der kan udløse en del lokale arbejdspladser, når den færdigbyggede vindmøllepark skal serviceres i en periode på mere end 25 år.

"Opgaven er en bred erhvervsindsats med det mål at opnå et beskæftigelsesløft samt afledte jobs både direkte, som underleverandører og i afledte erhverv," hedder det i oplægget, hvor det også bemærkes, at Hundested allerede er valgt som arbejdshavn i forbindelse med forundersøgelser i det kommende mølleområde samt i andre dele af Kattegat med blandt andet analyse af mulige strømkabelføringer til land.

Som led i forarbejdet har den lokale arbejdsgruppe fået kendskab til f.eks. nogle prækvalificerede tilbudsgivere i et lignende projekt, og desuden fremgår det af Energistyrelsens hjemmeside, at Hesseløprojektet kan udbydes allerede i år, hvilket kan give en kortere deadline end først antaget: "Administrationens næste milesten er at færdiggøre servicehavn- pjecen for Hundested servicehavn, for dermed at kunne gå i dialog med potentielle udbydere, med det mål at blive servicehavn for deres bud."

Vindmølleparken med el-produktion på op mod 1200 megawatt forventes placeret i et havområde ca. 20 km nord for Hesselø, med Hundested som en af de nærmest beliggende havne, og det forventes samtidig, at en servicehavn vil være udpeget i 2022.