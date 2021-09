Vildnæs: Sådan gør vi Halsnæs vildere

I lørdags mødtes en række lokale foreninger, fonde og ildsjæle for at drøfte, hvordan de kan bidrage til Halsnæs Kommunes deltagelse i konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune, udskrevet af miljøminister Lea Wermelin.

Halsnæs Kommune har tilmeldt sig, og Halsnæsfonden havde taget initiativ til mødet om vilde initiativer under overskriften Vildnæs, hvor lokale repræsentanter kom med bud på, hvordan de kan være med til at understøtte konkurrencen og at skabe et folkeligt engagement i omstilling til mere biodiversitet.

”Vi er mange mennesker i Halsnæs, som gerne vil gøre en forskel og give naturen mere plads og skabe bedre betingelser for dyr og planter. Og vi tror på, at Halsnæs Kommune, ved at deltage i Danmarks Vildeste Kommune har sat en retning for det arbejde,” siger formand for Halsnæsfonden, Pauline Lindskov.

På mødet fortalte landboforeningen Agrovi om erfaringer med at etablere faunastriber hos landmænd, som gerne vil lægge jord til blomsterarealer, hvor insekterne og andre dyr kan leve uforstyrret, og hvordan denne metode både vil kunne bruges af flere landmænd, i beboelsesområder, på kommunale områder og på virksomhedsarealer, men naturligvis også i private haver.

Det stod også klart på mødet, at man ved relativt små virkemidler kan være med til at gøre en stor forskel - alene etablering af grenhegn, kvasbunker, områder af haven med lokale og vilde blomster eller udlægning af grønne områder til blomstermarker, vandhuller eller skov, kan få stor betydning, melder formanden: "Mødet viste med tydelighed, at der er stor viden og velvilje i Halsnæs til både at stable undervisning, demoprojekter og kampagner på benene, som kan være med til at vise vejen for alle os i Halsnæs, der gerne vil hjælpe med at øge biodiversiteten."

Konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune er sat i gang på en mørk baggrund: Miljøminister Lea Wermelin skriver blandt andet: "Naturen er i krise i Danmark og på verdensplan, og et utal af dyre- og plantearter risikerer at uddø i den nærmeste fremtid".

På lørdagens møde deltog repræsentanter fra Dansk Naturfredningsforening, Haveselskabet, Spisekammer Halsnæs, Byassgaard Camping, Torup Menighedsråd, Halsnæsfonden, Agrovi og flere lokale ildsjæle.