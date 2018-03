Vild og voldsom biljagt efter uheld i rundkørsel

En 37-årig mand fra København stak fredag ved 17.35-tiden af efter et uheld i rundkørselen i Kregme ved Frederiksværk. Den 37-årige, som kørte i en Peugeot kom kørende af Hillerødvej i østlig retning, men da den forankørende bil - en Audi ført af en 47-årig mand fra lokalområdet, bremsede op for trafikken i rundkørselen, blev han påkørt bagfra af Peugeot'en.

I stedet for at stoppe op tog pokker ved bilisten, og han stak af fra uheldsstedet . I følge Nordsjællands Politi var flugtkørselen både vild og voldsom. Audien forsøgte at følge efter flugtbilisten, men da han kørte på cykelstien og indenom andre biler for at slippe væk, opgav han forfølgelsen.