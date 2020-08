Helt tilbage i 2014 klagede en familie til Halsnæs Kommune over omsorgssvigt på Arresøparken og en efterfølgende kritisk embedslægerapport førte til en ekstern undersøgelse. Foto: Niels J. Larsen

Vil undgå »Else-sager« med omsorgssvigt

Halsnæs - 26. august 2020 kl. 04:11 Af Niels Jørgen Larsen

I forbindelse med den landsdækkende fokus på omsorgssvigt på plejecentre, ønskede Venstre en drøftelse af forholdene på plejecentrene i Halsnæs Kommune på sidste uges møde i Udvalget for Ældre og Handicappede.

- Administrationen lagde ud med, at der ikke kan gives nogen garanti for, at lignende sager ikke kan ske i Halsnæs Kommune. Men det garanteres, at der gøres alt for at opspore og finde frem til eventuelle uregelmæssigheder. Der er en åben dialog med ledere og medarbejdere om hvad der foregår og hvordan det kan forebygges at forråelse og omsorgssvigt ikke sker i Halsnæs, siger udvalgsmedlem Susan Eirfeldt (V) efter mødet.

Det blev på mødet oplyst, at der planlægges en proces, hvor dokumentarfilmen om Else-sagen vil blive brugt til læring. Ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere vil blive inddraget.

- I Halsnæs har der været arbejdet med værdighed og kultur i flere år, ligesom der tidligere har været tildelt satspuljemidler til et læringsforløb om kulturforandring. I Venstre er vi glade for, at punktet er blevet drøftet og at der er fokus på at lignende sager ikke skal opstå i Halsnæs Kommune, siger Susan Eirfeldt.

Venstre havde til mødet stillet fire konkrete spørgsmål med henvisning til TV-udsendelserne om Else på et plejehjem i Århus og Niels i Randers:

Kan vi stå inde for, at lignende sager ikke finder sted i Halsnæs Kommune? Hvordan sikrer vi, at vores borgere på plejecentrene bliver behandlet med værdighed, omsorg og empati? Hvordan sikrer vi, at det er det rigtige personale der ansættes? Har vi den fornødne ledelseskapacitet- og kompetence, og hvordan sikrer vi det i fremtiden?«

Forud for mødet i udvalget udtrykte Ældrerådet i Halsnæs i et høringssvar stor tilfredshed med, at man fik drøftet forholdene på plejecentrene i kommunen, som Ældrerådet ved flere lejligheder har udtalt sig kritisk om.

Ældrerådet gør opmærksom på, at der i Halsnæs har været sager, som om ikke direkte var omsorgssvigt, så tangerede det. Man henviste til de to eksterne konsulentrapporter fra Arresøparken i 2016 og Løvdalen i 2017.