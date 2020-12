"Vi skal spille en aktiv rolle i at skabe læselyst. F.eks. skræddersy nogle pakkeløsninger og give mulighed for at tegne et slags litteratur-abonnement," siger Jakob Vibe Matzen, leder af Halsnæs Bibliotekerne. Foto: Jan Stephan.

Vil sætte en ny retning for bibliotekerne

Jakob Vibe Matzen (34) blev 1. august - midt i en tid en coronatid - leder af Halsnæs Bibliotekerne

Man behøver ikke være bibliotekar for at blive leder af et bibliotek. Det er Jakob Matzen et levende eksempel på.

Han er cand. mag. i litteraturvidenskab og blev 1. august ansat som ny leder af Halsnæs Bibliotekerne.

Han har tidligere været projektansat ved Det Kongelige Bibliotek (Den Sorte Diamant), hvor han var med til at kortlægge de digitale indgange til ældre kulturmateriale, f.eks. original manuskripter af vores store forfattere.

Desuden har han undervist i litteraturvidenskab samt slået sine folder som musikredaktør og som musikanmelder.

Startede som blæksprutte I 2017 blev Jakob Vibe Matzen ansat som netværksmedarbejder ved Halsnæs Bibliotekerne:

"Jeg var en form for blæksprutte, der arbejdede lidt med alt, men især inden for litteraturformidling og musikformidling," fortæller han.

Hvorfor valgte du at søge udfordringen som leder af Halsnæs Bibliotekerne?

"Jeg er overbevist om, at kultur og ikke mindst litteratur er vigtigere end nogensinde før, og derfor ønsker jeg, at udstikke en kurs, hvor Halsnæs Bibliotekerne tænker læsning og bøger ind i størstedelen af vores aktiviteter. Vi skal udvikler en innovativ formidling af vores materialer og arrangementer. Og vi skal opsøge samarbejder med andre aktører for at øge kvaliteten af kommunens samlede aktivitetstilbud."

"Bibliotekerne skal opleves som den centrale, åbne og inspirerende vej til litteratur, viden og kulturelle fællesskaber i hverdagen i Halsnæs."

Det lyder fint, men kan du være lidt mere konkret?

"Vi skal spille en aktiv rolle i at skabe læselyst. F.eks. skræddersy nogle pakkeløsninger og give mulighed for at tegne et slags litteratur-abonnement."

"Under sidste coronanedlukning havde vi tilbud, hvor man kunne bestille take away-poser med bøger. Man udfyldte en formular på vores hjemmeside med nogle stikord om ønsker til f.eks. genre og handling - og så fandt vi efter bedste evne f.eks. fem bøger og pakkede dem i en pose."

"Det fik vi meget positiv respons på med kommentarer som 'Det var nogle rigtig gode valg' eller 'Den bog ville jeg aldrig selv være faldet over'," fortæller Jakob Matzen og fortsætter:

"Helt konkret kan jeg også nævne, at vi vil reducere ventetiden på de mest populære titler, så vi ikke mister læsere på baggrund af utålmodighed, men der skal selvfølgelig være en balance i vores indkøb, så vi ikke ender med at være udelukkende et bestseller-bibliotek. Men nogle gange er køen til en bestemt bog alt for lang."

Bibliotekets indretning "Når engang coronaen er slut, vil vi også begynde at kigge på, om biblioteksrummet kan indrettes anderledes. Det må gerne være mere inspirerende og invitere til læseaktiviteter."

"Hvordan udstilles og præsenteres bøgerne bedst? Skal børneområdet være plastret ind i legetøj? Kan der skabes nogle rum med mulighed for fordybelse, uden at der skal være musestille på et bibliotek. Kan det fungere, også når vi ikke er der, for bibliotekerne er ubemandede i mange timer".

"Det er virkelig interessant, og det bliver en længere proces, før vi begynder at lave om på noget. Selvfølgelig skal der også være midler til det."

Det nye år starter med klassikere

Året rundt vil Halsnæs Bibliotekerne lave nogle nedslag med fokus på et bestemt tema.

Det første tema i det nye år har overskriften "Klassikerbegrebet".

Og det er jo en god anledning til at få bibliotekslederen til at give sit bud på tre klassikere - en bog, et album og en film. De kommer her:

Bog: "Glasklokken" af Sylvia Plath (1963).

Selvbiografisk roman om en ung kvindes sammenbrud. Kan lånes på biblioteket.

Album: "Closing Times" af Tom Waits (1973).

Et overset album fra de brune værtshuses melankoli. Kan lånes på biblioteket.

Film: "Stefan Zweig: Farvel til Europa" (instruktør: Maria Schrader).

Filmen er fra 2017 og nok lidt for ny til kunne kaldes en klassiker. Til gengæld handler den om den østrigske forfatter Stefan Zweig, kendt bl.a. for klassikeren "Verden af i går" (1941).