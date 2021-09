Else Johansen og Alexanndra Aiishazour, Røde Kors Halsnæs, er gået i gang med at rekruttere og uddanne frivillige som samværsvenner. Privatfoto.

Vil du være samværsven?

Røde Kors og Halsnæs Kommune er gået i samarbejde om at opbygge et netværk af frivillige, der vil afsætte nogle timer om måneden til at være sammen med en psykisk sårbar person

Halsnæs - 16. september 2021 kl. 11:36 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

HALSNÆS 'Samvær', 'Ligeværd' og 'Værdighed'. Hvis det skulle udtrykkes i et ord kunne det blive til SAMVÆRDIGHED.

Og det er netop overskriften på et nyt samarbejde mellem Røde Kors og Halsnæs Kommune.

Projektet retter sig mod kommunens psykisk sårbare, der ofte oplever at stå uden netværk og sociale fællesskaber.

Frivillige kan spille en vigtig rolle

Aftalen bygger på at uddanne frivillige samværsvenner, der vil afsætte nogle timer om måneden til at være sammen med en psykisk sårbar person.

Som frivillig samværsven spiller man en vigtig rolle i den psykisk syge eller sårbares liv, da man ofte er ugens højdepunkt.

Det kan være en stor gave at kunne bidrage til en særlig udsat målgruppes livskvalitet, men det kræver også, at man er tålmodig, robust og indstillet på, at modtagerne nogle gange håndterer tilværelsen lidt anderledes, end de mennesker man oftest omgiver sig med.

Røde Kors står for at rekruttere og uddanne samværsvenner, mens kommunens socialpsykiatri vil hjælpe med at 'klæde de frivillige på til opgaven'

Fra Røde Kors Halsnæs er to aktivitetsledere, Alexanndra Aiishazourii og Else Johansen, klar til at påtage sig opgaven, og der har allerede været afholdt et introduktionsmøde med interesserede frivillige.

Hvis du kunne tænke dig at blive en del af denne nye aktivitet, så skal du kunne afsætte 2-4 timer om måneden på at være sammen med din samværsven og ca. 2 timer om måneden til at være sammen med de andre frivillige.

Flere oplysninger kan fås hos aktivitetsleder Alexanndra Aiishazourii. Skriv på mail til: halsnaes.samvaerdighed@rodekors.dk