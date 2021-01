Vikar på plejecenter var smittet

En medarbejder fra et vikarbureau, der tirsdag var på arbejde på Plejecenter Løvdalen i Frederiksværk, fik senere på dagen besked om, at hun var smittet med Coronavirus. Samtlige beboere og personale på afdelingen, hvor vikaren var i funktion, bliver nu testet.

Regeringen har kraftigt opfordret kommunerne til at lade plejepersonale lynteste. Samtidig kunne Frederiksborg Amts Avis torsdag berette, at syv beboere på et plejehjem i Frederikssund er døde, efter at en vikar i december bragte smitten ind.