Videre med boligplan ved kanalen

Indtil videre har to politiske udvalg givet grønt lys for igangsætning af lokalplanarbejde for en boligbebyggelse på Havnevej i Frederikværk.

Tæt på kanalen og op til Lokalbanen ligger nogle erhvervsbygninger på en grund, hvor en bygherre ønsker at opføre et byfornyelsesprojekt med etageboligbebyggelse og med mulighed for liberalt erhverv.

Foreløbig har miljø- og plan udvalget samt økonomiudvalget sagt god for det indledende arbejde for bebyggelsen med op til 37 boliger og bygningshøjder op til 14 meter.

Dog med nogle tilpasninger: "Det ønskes, at den del af grunden der ligger ned til kanalen, skal ryddes og fremstå som grønt område. Der ønskes desuden udarbejdet skyggediagrammer for de nærmeste naboer," fortæller formand Anja Rosengreen (F) efter miljø- og planudvalgets møde sidste uge.

Bygherren ejer flere matrikler, heriblandt arealer ud mod kanalen på Havnevej. De er omfattet af fortidsmindebeskyttelsen, og kan ikke bebygges, men bygherren har foreslået anvendelse som fællesareal til beboerne. Bebyggelsen bliver derfor begrænset til at ligge på østsiden af Havnevej.