Artiklen: Video og billeder: Voldsom brand i to stråtækte huse

Video og billeder: Voldsom brand i to stråtækte huse

Klokken 12.12 fik Nordsjællands Politi en melding om, at der var opstået brand i en stråtækt ejendom på Auderødvej i Frederiksværk.

Det oplyser vagtchefen ved Nordsjællands Politi til sn.dk.

Brandvæsnet har branden under kontrol, men den er langt fra slukket, og ilden har særligt været voldsom i den ene længe.

- Der er ild i to stråtækte huse. Vi har meget mandskab derude, og branden er under kontrol, oplyser indsatsleder Jesper Markussen, Frederiksborg Brand og Redning. Ejendommen ligger på Auderødvej nord for Brederød.

Alle personer er ude af ejendommen. En enkelt person er kørt væk i ambulance med mistanke om røgforgiftning.

Politi og brandvæsen arbejder fortsat på stedet, og der er endnu ingen meldinger om, hvordan branden er opstået.