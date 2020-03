Video og billeder: Så røg det sidste af Villa Alp

Det sidste af Villa Alp i Frederiksværks centrum faldt fredag for entreprenørmaskinens nådesløse hærgen.

Nedrivningen af den 117 år gamle villa på Torvet i Frederiksværk blev igangsat for 14 dage siden, men blev stoppet af Halsnæs Kommune, der nedrivningstilladelsen var udløbet og der manglede de nødvendige godkendelser om håndteringen af byggeaffaldet.

For en uge siden fik man så¨grønt lys til at genoptage nedrivningsarbejdet, og første på eftermiddagen fredag røg den sidste gavl på det gule og for år tilbage så prangende bygning.