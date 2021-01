Se billedserie Her er den første af de to store tanke på vej ind i den ny vandværkshal i Asserbo. Det sidste stykke blev tanken kørt på »rulleskøjter«. Fotos: Niels J. Larsen

Video og billeder: Kæmpe vandtanke på plads

Halsnæs - 26. januar 2021 kl. 18:12 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

To kæmpe rentvandstanke på hver 125.000 kubikmeter blev tirsdag løftet på plads og trillet ind i Asserbo By Vandsværkls ny bygning på Elverdalen i Asserbo.

De to tanke ankom i løbet af natten på store transportvogne fra Randers og holdt på p-pladsen i Liseleje til kranen var klar tirsdag morgen, hvor tankene blev kørt til Asserbo og ind af de smalle veje til vandværket.

Her kunne forretningsfører og sekretær for bestyrelsen i vandværket Kim Snekkerup kort før klokken 14,00 melde at også tank nummer to var på plads inde i bygningen uden problemer. Tankene blev løftet af transportvognene med en kran og placeret på »rulleskøjter«, så de nærmest med hænderne kunne skibbes det sidste stykke ind i vandværkshallen.

Asserbo By Vandværk bygger et nyt vandværk ved siden af det gamle. Det vidste sig at den bedste løsning at bygge nyt i én etape til et beløb af ca. ni mio. kr.

Med de to store tanke på plads er man et stort skridt videre mod færdiggørelsen, så vandværket kan komme i drift i løbet af juni måned i år.

- Det var rigtig stort og skønt at være med og se. Med en lagerplads på 250.000 kubikmeter kan vi klare en spidsbelastning og også forsyne et nabovandværk, hvis der bliver brug for det, siger Kim Snekkerup.

