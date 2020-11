Se billedserie Søredderne i Lynes ankommer med en ny redningsbåd, som erbygget og afhentet på et værft i Sverige. Foto: Kenn Thomsen

Video: Søreddere vil nedbringe et rekordthøjt aktionstal

Halsnæs - 01. november 2020 kl. 17:04 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Over 160 gange har Dansk Søredningsselskab(DSRS) Lynæs i år startet motoren og sejlet ud for at yde assistance til sejlere, kajakker, fritidsfiskere og andre, som er kommet i vanskeligheder til søs. Det er et rekordstort antal aktioner for de lokale søreddere, som er en af de travleste stationer i Danmark.

- Sæsonen har været travl, meget travl, og lige nu er vi oppe på 167 aktioner siden 1. april. Det er markant højere end sædvanligt, og vi må konstatere, at det er gået helt bananas i år, siger Bo Vinten-Johansen, stationsleder i DSRS Lynæs og forklarer, at de mest almindelige udkald har været i forbindelse med motorstop, grundstødning, mangel på brændstof og havari af rig.

- Vi har ingen god forklaring på, at der har været langt flere aktioner. Ikke udover, at det har været en sommer, hvor der har været rigtige mange både på vandet, og mange af dem har sikkert været nye sejlere, siger han.

Den lokale stationsleder gør det samtidig klart, at søredderne har et mål om, at antallet af aktioner næste år skal nedbringes.

- Et af vores helt klare mål for næste år vil være at bringe det tal ned, siger Bo Vinten-Johansen.

Søredderne har i år været på aktion rekordmange gange - 167. Stationsleder Bo Vinten-Johansen har et erklæret mål om at nedbringe det tal til næste sæson. Foto: Kenn Thomsen

Derfor vil DSRS Lynæs i vinterens løb tilbyde sejlklubber og lignende organisationer at komme ud lave foredrag, undervisning og praktiske øvelser om sø-sikkerhed, praktisk brug af nødraketter og blus, VHF-radio og mobiltelefoner som sikkerhedsudstyr.

- Der er mange ting, man kan gøre, så det bliver mere sikkert at sejle, og vi håber, at vi kan gøre noget, så folk tænker sig bedre om, inden de tager afsted.

Nyt samarbejde DSRS Lynæs har som hovedformål at udføre forbyggende søredning. Det betyder, at de - hvis det er muligt - rykker ud, inden folk er i fare. Søredderne har også deltaget i mere alvorlige aktioner, kaldt ud af JRCC (Joint Rescue Coordination Center - det tidligere Søværnets Operative Kommando(SOK). Her har de assisteret ved undersøgelse af drivende joller, ting efterladt på stranden og eftersøgning af personer. Det sidste kaldes i søredder-kredse for »SAR-operationer«, en forkortelse for »Search and rescue« eller »oversæt og red«. Den slags aktioner kan der komme flere af i fremtiden for søredderne, for de har indgået et samarbejde med Marinehjemmeværnet, der har en flotille med base i Hundested.

- Vi har - inden verden gik af lave - startet et samarbejde med marinehjemmeværnet i Hundested omkring det, der hedder SAR - operationer. Desværre kom Covid-19 også her i vejen. Vi fik startet, men må nu afvente en åbning af samfundet, før vi kan få dette samarbejde op at stå igen, siger Bo Vinten-Johansen og fortsætter:

- Vi bliver jo kun 5 - 7 gange om året kaldt ud til personeftersøgninger, så det er ikke der, vi har den bedste viden, men sammen med Marinehjemmeværnet håber vi, at vi kan trænes op til at blive en duelig samarbejdspartner, som kan assistere mere og bedre i fremtiden. Der er ingen tvivl om, at vi med dem som sparringspartner, kan forbedre vores viden og indsats for at redde menneskeliv.

