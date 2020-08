Viceborgmester kaldes forlænget arm for naturfredningsforening

Kun to byrådspolitikere var mødt op til borgermødet på torvet i Liseleje, da bestyrelsen for Liseleje Havn A.m.b.A. lørdag havde kaldt til orienteringsmøde om de genoplivede planer om en lystbådehavn.

- De andre er nok på ferie, og det accepterer vi selvfølgelig. Vi ville lave mødet, mens sommerhusbeboere er her, siger næstformand for bestyrelsen Hans Jørgen Hansen.

De to fremmødte politikere var viceborgmester Anja Rosengreen (SF) og Torben Hedelund (S). Anja Rosengreen sagde at hun som formand for Udvalget for Miljø og Plan ville lytte´til tankerne om en havn, men at hun mente at en havn ville skæmme naturen.