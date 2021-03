Se billedserie Jacob Petersen, afdelingschef for Elis i Ølsted: "Vi har gjort alt for at fastholde og skabe tryghed blandt vores værdsatte medarbejdere i den usikre tid." Fotos: Jan Stephan.

Det tidligere Berendsen Textil Service har skiftet navn til Elis Danmark A/S

En af kommunens store private virksomheder, Berendsen Textil Service i Ølsted, har i al ubemærkethed skiftet navn for et par måneder siden. Nu skal vi vænne os til at kalde virksomheden for Elis Danmark.

De, som hele tiden har sagt "Sygehusvaskeriet", vil nok ikke ændre praksis.

Halsnæs Avis har bedt afdelingschef for Elis Danmark i Ølsted, Jacob Petersen, svare på et par spørgsmål.



Hvilke fordele og/eller ulemper oplever I ved at drive virksomhed i Halsnæs Kommune?

"Vi gør en stor indsats for at rekruttere medarbejdere fra kanten af arbejdsmarkedet til vores vaskerier - og vi har et tæt og værdifuldt samarbejde med jobcenteret i Halsnæs, ligesom vi har med jobcentrene i de omkringliggende kommuner."

"Vi ønsker at være en mangfoldig arbejdsplads, hvor der er plads til alle. Det styrker vores medarbejderes rummelighed, samhørighedsfølelse og trivsel, og det gør os kreative i tilgangen til vores opgaver."

"Så vi er glade for, at vores vaskeri ligger i Ølsted, hvor der er rig mulighed for at tiltrække medarbejdere, der gør vores arbejdsplads mangfoldig. "



Hvad har corona-pandemien betydet for jeres virksomhed?

"Vores afdeling i Ølsted vasker bl.a. linned for cruise-færger, som har været underlagt langvarige corona-restriktioner - så de har haft et mindre behov for linned, og derfor har der været færre opgaver til vores medarbejdere."

"Vi har gjort alt for at fastholde og skabe tryghed blandt vores værdsatte medarbejdere i den usikre tid - vi har bl.a. gjort brug af den midlertidige ordning om arbejdsfordeling, så vores produktionsmedarbejdere har delt arbejdstimerne og fridagene på dagpenge ligeligt imellem sig. "

"Ligesom mange andre Elis-afdelinger har vi også brugt hjælpepakken med lønkompensation og tilbudt uddannelse til vores medarbejdere - Elis Danmark er faktisk nomineret til CSR People Prize 2021 for bl.a. vores indsats for at fastholde medarbejderne under corona."

Et kig i krystalkuglen: Hvordan vil jeres virksomhed se ud om 10 år?

"Om 10 år vil vi i endnu højere grad have automatiseret vores produktion med bl.a. robotter, der kan aflaste vores vaskerimedarbejdere for tunge løft og skub - og fremme vores indsats for FN's verdensmål nr. 3: Sundhed & trivsel. "

"Derudover vil de tekstiler, som vi udlejer og vasker for vores kunder, om 10 år være endnu mere bæredygtige."

"Vi optimerer løbende vores tekstiler, så de fremstilles menneskeligt og miljømæssigt ansvarligt og har en lang holdbarhed og levetid - det minimerer forbruget af tekstiler og naturens ressourcer. "

"Sideløbende arbejder vi på at skabe nye innovative løsninger til at genanvende vores kasserede tekstiler - og vores ambition er, at vi hos Elis i 2030 skal have 0 procent tekstilaffald."

FAKTA Elis udlejer, vasker og distribuerer tekstiler, måtter og hygiejneartikler.

Elis stiller høje CSR-krav til både sig selv og sine leverandører i forhold til miljø og socialt ansvar.

Elis-koncernen har 50.000 ansatte fordelt i 28 lande.